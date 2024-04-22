تخلى نادي أودينيزي عن مدرّبه غابرييلي تشوفّي بسبب تردّي النتائج وفق ما أعلن الإثنين، واستعان ببطل مونديال 2006 فابيو كانافارو ضمن مسعاه للبقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

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وقال أودينيزي في بيان إنه قرر: "إعفاء غابرييلي تشوفي من دوره كمدرب للفريق الأول"، كاشفاً أيضاً عن إقالة طاقمه التدريبي.وتولى أودينيزي المنصب في تشرين الأول 2023 بعدما شغله سابقاً بين 2020 و2022.وفي وقت لاحق، كشف أودينيزي أنّ كانافارو: "سيقود الفريق حتى نهاية الموسم موقعاً على عقد حتى 30 حزيران 2024".أضاف: "ليس هناك حاجة للتذكير بمآثر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإيطالية، كانافارو مدرب شاب وذو مكانة دولية وقد أتيحت له الفرصة بالفعل لإثبات قدراته في الخارج".وسيستلم كانافارو، الحائز على الكرة الذهبية بعد قيادة إيطاليا الى لقب مونديال ألمانيا 2006، المهمة الخميس حين يخوض أودينيزي الدقائق الـ18 المتبقية من مباراته وضيفه روما والتي توقفت في 14 الشهر الحالي ضمن المرحلة 32 بعد العارض الصحي الذي ألم بمدافع نادي العاصمة الإيفواري إيفان نديكا. (بي إن سبورتس)