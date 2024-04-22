إطاحة ريال مدريد بـ "برشلونة" تُشعل الأجواء.. هل ستُعاد المباراة؟

قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إنّه لا يستبعد تقديم طلب بإعادة مباراة الكلاسيكو التي جمعت برشلونة بريال مدريد.

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وطلب لابورتا توضيحاً بشأن عدم احتساب هدف لصالح برشلونة خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت لصالح أصحاب الأرض 3-2 أمس الأحد ضمن الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.ودار الكثير من الجدل بشأن كرة سددها لامين يمال وتصدى لها لونين حارس ريال مدريد، حيث لم يظهر بوضوح إذا كانت الكرة تخطت خط المرمى أو لا وذلك بسبب غياب تقنية خط المرمى في مباريات الليغا.وذكر لابورتا في تصريحات خرجت اليوم الإثنين: "لقد طلبنا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية لهدف لامين الملغي".وأضاف: "لو كان هدفاً قانونياً، لا نستبعد طلب إعادة المباراة"، مشيراً إلى أنّ الأمور قد تذهب إلى أبعد من طلب إعادة المباراة في حال كان الهدف صحيحاً.(بي ان سبورتس)