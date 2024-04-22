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توّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه بفوزه على جاره اللدود مضيفه ميلان 2-1 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.سجّل هدفي إنتر فرانتشيسكو أتشيربي (18) والفرنسي ماركوس تورام (49)، ولميلان الانكليزي فيكايو توموري (80).ورفع إنتر رصيده في المركز الأول إلى 86 نقطة وابتعد بفارق 17 نقطة عن وصيفه ميلان الذي لم يعد بامكانه اللحاق به قبل 5 مراحل من النهاية.