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رياضة

إنتر يتوّج بطلاً لـ"الكالتشيو" بالفوز على غريمه ميلان

Lebanon 24
22-04-2024 | 17:11
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توّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه بفوزه على جاره اللدود مضيفه ميلان 2-1 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.
سجّل هدفي إنتر فرانتشيسكو أتشيربي (18) والفرنسي ماركوس تورام (49)، ولميلان الانكليزي فيكايو توموري (80).
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ورفع إنتر رصيده في المركز الأول إلى 86 نقطة وابتعد بفارق 17 نقطة عن وصيفه ميلان الذي لم يعد بامكانه اللحاق به قبل 5 مراحل من النهاية.
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