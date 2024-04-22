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رياضة

لارس ريكن مديراً عاماً رياضياً لـ "دورتموند"

Lebanon 24
22-04-2024 | 23:56
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عيّن نادي بوروسيا دورتموند لاعب خط وسطه السابق لارس ريكن مديراً عاماً رياضياً، وفقا لما أعلن الإثنين خامس الدوري الألماني لكرة القدم.
انضم ريكن المسؤول السابق عن مركز تطوير الناشئين في النادي الألماني، في سن صغيرة إلى دورتموند وأمضى بقميصه مسيرته الرياضية لحين اعتزاله.
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ويتسلّم الألماني البالغ 47 عاماً مهامه الإدارية في الأول من أيار المقبل بدلاً من هانز-يواكيم فاتسكه الذي كان أعلن في وقت سابق هذا العام أنه سيتخلى عن منصبه وسيصبح مسؤولاً عن "الأفراد والاتصالات والاستراتيجية" في النادي حتى تقاعده في نهاية عام 2025.

وقال ريكن المتوج بثلاثة ألقاب في الدوري مع دورتموند "أنا مقتنع أنه بفضل القوة المذهلة لهذا النادي وشغف العديد من موظفينا المتحمسين، سنحقق انتصارات عظيمة معا".(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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