تمّ ردّه خائبًا.. هذا جديد قضية إعادة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

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رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عقب الهزيمة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 3-2، الأحد الفائت، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة 32 من الليغا.وأعلن لابورتا صباح أمس الاثنين، أنه طالب بالحصول على التسجيلات والصور التي كانت بين حكم المباراة سيزار سوتو جارادو، وغرفة تقنية الحكم المساعد VAR.وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ظهور خوان لابورتا والحديث علنا، صباح الاثنين، واتهامه بسوء استخدام تقنية الفار، لم يكن جيدا بالنسبة للاتحاد الإسباني.ووفقا للصحيفة ذاتها، أكد مصدر داخل الاتحاد، أنهم لن يقدموا مطلقا جميع مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرات المختلفة للمباراة، حيث أن بعض الأندية من قبل طلبتها ولم يحصلوا عليها.وأشارت: "لن يحدث أي استثناء مع برشلونة، رغم طلب رئيس النادي بشكل علني عبر وسائل الإعلام، ولن يوافقوا على ذلك حتى لو ذهب النادي الكتالوني إلى مدينة لاس روزاس لكرة القدم لمراجعة الصور هناك". (روسيا اليوم)