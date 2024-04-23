رسالة مفاجئة.. بيريز يدافع عن تشافي



Advertisement

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة برشلونة أن بيريز قال لهم أثناء الغداء: "لا أفهم لماذا يصاب الناس بالتوتر إلى هذا الحد بسبب إقصاء برشلونة من دوري الأبطال واحتمال خسارته للدوري". ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيريز أثناء الغداء المعتاد مع مجلس إدارة برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو وجه لمسؤولي البارسا رسالة مفاجئة بشأن مصير المدرب تشافي هيرنانديز.وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة برشلونة أن بيريز قال لهم أثناء الغداء: "لا أفهم لماذا يصاب الناس بالتوتر إلى هذا الحد بسبب إقصاء برشلونة من دوري الأبطال واحتمال خسارته للدوري".

وذكر بيريز لمسؤولي برشلونة أن ريال مدريد خسر الدوري بشكل واضح في الموسم الماضي وتلقى هزيمة بنتيجة 4-0 من مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك لم يتم وضع مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي محل شك في أي وقت، بينما تتم معاملة تشافي بشكل مختلف.



وذكرت "سبورت" أن كلمات بيريز في الغداء عن مصير المدرب فاجأت مسؤولي برشلونة. (كووورة)

وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رسالة مفاجئة إلى مجلس إدارة برشلونة قبل الكلاسيكو.