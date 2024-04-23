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رياضة
رسالة مفاجئة.. بيريز يدافع عن تشافي
Lebanon 24
23-04-2024
|
07:00
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وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رسالة مفاجئة إلى مجلس إدارة برشلونة قبل الكلاسيكو.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيريز أثناء الغداء المعتاد مع مجلس إدارة برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو وجه لمسؤولي البارسا رسالة مفاجئة بشأن مصير المدرب تشافي هيرنانديز.
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وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة برشلونة أن بيريز قال لهم أثناء الغداء: "لا أفهم لماذا يصاب الناس بالتوتر إلى هذا الحد بسبب إقصاء برشلونة من دوري الأبطال واحتمال خسارته للدوري".
وذكر بيريز لمسؤولي برشلونة أن ريال مدريد خسر الدوري بشكل واضح في الموسم الماضي وتلقى هزيمة بنتيجة 4-0 من مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك لم يتم وضع مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي محل شك في أي وقت، بينما تتم معاملة تشافي بشكل مختلف.
وذكرت "سبورت" أن كلمات بيريز في الغداء عن مصير المدرب فاجأت مسؤولي برشلونة. (كووورة)
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