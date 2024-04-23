رسمياً.. موعد نهائي البطولة الأعرق في العالم حُدد

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس إنكلترا، بين الجارين اللدودين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.



وجاء في بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميا في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين والسلطة المحلية وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة ومحطات البث".

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وبالتالي سيقام نهائي البطولة العريقة يوم 25 أيار المقبل، على ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في تمام الساعة (15:00) بالتوقيت المحلي، و(14:00) بتوقيت غرينتش.



ويلتقي الجاران اللدودان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للنسخة الثانية على التوالي، وكانت مباراتهما في الموسم الماضي، قد انتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف واحد، يوم السبت 3 حزيران 2023، على ملعب "ويمبلي" أيضا.



وأوضح الاتحاد الإنكليزي ر القدم، أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التليفزيونية. (روسيا اليوم)