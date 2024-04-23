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رياضة

تَصارُع بين الأندية.. 3 صفقات عربية على نار ٍحامية

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:22
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ارتفعت أسهم عدة نجوم عرب بعد تألقهم مع فرقهم الأوروبية خلال منافسات الموسم الحالي، وباتوا مرشحين للانتقال لكبار "القارة العجوز".

وحققت الأقدام العربية نجاحات كبيرة طوال السنوات الأخيرة في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا، ولو أن الامتياز يبقى للجزائري رياض محرز  والمصري محمد صلاح اللذين كتبا التاريخ تباعا مع مانشستر سيتي وليفربول.
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نايف أكرد على رادار سان جيرمان
كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن وجود مدافع المغرب على رادار متابعة نادي باريس سان جيرمان، الذي يسعى للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.
ويتواصل عقد نايف أكرد مع الفريق اللندني حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركت".

محمد الأمين عمورة مطلوب في توتنهام
دخل المهاجم الجزائري حسابات عدة فرق إنجليزية تستهدف التعاقد معه في ميركاتو الصيف من بينها نادي توتنهام هوتسبير.

وظهر نجم "محاربي الصحراء" بشكل رائع مع فريقه البلجيكي يونيون سانت غيلواز، حيث أسهم في 28 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 41 مباراة شارك فيها ضمن مختلف المسابقات.

تصارع على بلال الخنوس
لاعب وسط منتخب المغرب يعتبر أحد أبرز المواهب الواعدة في أوروبا، وهو ما جعله محل متابعة من قبل عدة فرق كبرى في "القارة العجوز".
 
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الموهبة صاحب الـ19 عاما يوجد ضمن اهتمامات أتلتيكو مدريد وبنفيكا وروما وأيضا بروسيا دورتموند.(العين)
المصدر: العين
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