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رياضة

رغم التعادل.. العهد إلى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:12
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تأهل فريق العهد بطل لبنان لكرة القدم للمباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد تعادله ايابا مع مضيفه النهضة العماني 2 - 2 (الشوط الاول 0 - 0) مساء اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة مسقط.
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وكان العهد فاز  ذهابا 1 - 0 الاسبوع الماضي في مدينة كربلاء العراقية.
وتقدم الفريق العماني 1 - 0، قبل ان يعادل المهاجم الاسكوتلندي لي اروين للعهد ثم يمنحه التقدم في الدقيقتين 82 و87، ليعادل العمانيون في الدقيقة 89.
وسبق للعهد احراز اللقب في 2019.
ويلتقي العهد في المباراة النهائية، مع الفائز من ثانية مباراتي نصف النهائي لشرق القارة، بين سنترال كوست مارينرز الاوسترالي وابديش اتا كانت القرغيزي.
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