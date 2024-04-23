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رياضة
هل سيحقق مبابي الحلم قبل الإنتقال إلى ريال مدريد؟
Lebanon 24
23-04-2024
|
15:10
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يتطلع النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، للانضمام إلى ريال مدريد من الباب الكبير عقب نهاية الموسم الحالي، مع وصول ناديه باريس سان جرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأصبح انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت، بعدما أبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، بجانب التقارير التي أجمعت على رحيله إلى النادي الملكي.
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وسبق أن أكد النجم الفرنسي رغبته في اللعب لريال مدريد، لكن حلمه اصطدم بالمبالغ الطائلة التي حصل عليها من باريس سان جيرمان خلال السنوات الماضية والتي جعلت رحيله إلى الملكي صعبا للغاية.
وتأتي رغبة مبابي من أجل تحقيق الألقاب القارية والتتويج بالجوائز الفردية نظرا لقدرة النادي الملكي على المنافسة في أعلى مستوى بصورة مستمرة على عكس بطل فرنسا.
لكن مبابي يطمح في الوقت ذاته في دخول ريال مدريد من الباب الكبير كبطل لدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.
وقاد هداف باريس سان جيرمان فريقه للتأهل إلى نصف نهائي "تشامبيونزليغ" بعد موسمين من الغياب بالانتصار على برشلونة الإسباني 6-4 في مجموع مباراتي دور الثمانية، مسجلا هدفين خلال معركة الإياب.
وضرب "بي إس جي" موعدا مع بروسيا دورتموند الألماني، على أن يلعب الفائز مع المنتصر من معركة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ الألماني.(العين)
المصدر: العين
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