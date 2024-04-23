على حساب الهلال.. العين يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

استفاد العين الإماراتي من نتيجة الذهاب ليضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم من بوابة منافسه الهلال السعودي.

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ولم تمنع خسارة العين أمام مضيفه الهلال 2-1 اليوم الثلاثاء في إياب نصف النهائي الفريق الإماراتي من التأهل.واستفاد العين من انتصاره ذهاباً 4-2 ليتأهل بفارق الأهداف على حساب أحد أفضل الأندية في آسيا بالسنوات الأخيرة.وتقدم البرتغالي روبين نيفيز للهلال مبكراً من ركلة جزاء (4) قبل أن يعدل البرازيلي إريك النتيجة سريعاً (12).ودوّن سالم الدوسري هدف التقدم مجدداً للهلال بعد ست دقائق على انطلاق الشوط الثاني لكن ذلك لم يكن كافياً للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة توالياً.وقطع العين بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2016 والرابعة عبر تاريخه.وسيواجه العين في النهائي الفريق المتأهل من مواجهة أولسان الكوري الجنوبي ويوكوهاما الياباني. (بي إن سبورتس)