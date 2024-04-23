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رياضة

متهمٌ بالفساد.. قرار قضائي ضد بيكيه

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:55
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صدر أمر قضائي بتجميد حساب شركة "كوزموس"، التي يملكها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، والتي تتلقى عبره مدفوعات كأس السوبر الإسباني.

وجاء قرار قاضي التحقيق في "قضية برودي" بناء على طلب النيابة العامة لمكافحة الفساد، لضمان حفظ 3 ملايين يورو، تحصلت عليها الشركة مقابل كل نسخة للسوبر أقيمت في السعودية.
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ويُتهم بيكيه بالفساد المالي وإساءة إدارة الحسابات المالية، على خلفية رعاية شركة "كوزموس" لبعض نشاطات الكرة في إسبانيا، وأبرزها السوبر الإسباني، إذ تحصلت الشركة حتى الآن على ما يزيد على 10 ملايين يورو نظير تنظيم البطولة في السعودية.

وحسب "كادينا سير"، فإن القرار الذي صدر أمس الإثنين، يستهدف منع الشركة من التصرف في العمولة البالغة 3 ملايين يورو، التي تحصلت عليها من كل نسخة من السوبر في السعودية". (جول)
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