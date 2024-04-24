Advertisement

خاص

هدف "برشلونة" يفجّر الأوساط الرياضية بإسبانيا.. أين تكنولوجيا خط المرمى؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
24-04-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1191211-638495527473207709.jpeg
Doc-P-1191211-638495527473207709.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"أين تكنولوجيا خط المرمى؟".. سؤال يثير الجدل منذ موقعة "كلاسيكو إسبانيا"، والتي فاز فيها "ريال مدريد" على غريمه "برشلونة" 3 - 2 في الوقت القاتل بالمرحلة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني. وقد شهدت تلك المباراة العديد من القرارات "المثيرة" من حكم المباراة سيزار سوتو غرادو وحكام غرفة الـVAR، كان أبرزها لقطة هدف لاعب برشلونة لامين يامال في الدقيقة 28، والذي ألغي بسبب عدم حصول حكم تقنية الفيديو على لقطة واضحة.
Advertisement
 
 
 وأشعلت تلك اللقطة الغضب في الأوساط الكتالونية، وخاصّةً جماهير "برشلونة" ما دفع خوان لابورتا، رئيس "البلوغرانا"، للخروج بتصريحات غاضبة قال من خلالها: "سنطلب فوراً من اللجنة التقنية للحكام والاتحاد الإسباني، تزويدنا بكل الصور والتسجيلات الصوتية المتعلقة باللقطة"، مؤكداً أن "ناديه سيطلب إعادة المباراة لو تأكد أن الكرة عبرت خط المرمى بالكامل".
 
وتسبّبت هذه الواقعة أيضاً، في تسليط الضوء على فشل كرة القدم الإسبانية، نتيجة تأخرهم في استخدام تكنولوجيا خط المرمى، التي يتم تطبيقها حالياً في كل أنحاء أوروبا.
وتم تطبيق تقنية "تكنولوجيا خط المرمى" لأول مرّة في أوائل عام 2010، وأصبحت منتشرة بعد كأس العالم 2014، وكان هناك العديد من الحوادث المتعلقة بتجاوز الكرة خط المرمى، خاصة في كرة القدم الإنكليزية قبل تطبيق هذه التقنية.
 
ومنذ أن تم تطبيقها، هدأت الشكاوى والأزمات في كل أنحاء أوروبا، لكن رابطة الدورى الإسباني تجاهلتها، حيث قاوم الرئيس خافيير تيباس لسنوات طويلة إجراء تغييرات على المسابقة، وقال آنذاك إنه لا حاجة لـ "اليغا" بدفع 3 ملايين يورو، مقابل تقنية لحالة تحدث 4 أو 5 مرات في الموسم.
وكان تيباس، من أقوى المعارضين لتطبيق تكنولوجيا خط المرمى وما زال، كما أنه اتخذ في البداية موقفاً معارضاً ضد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، قبل أن يوافق عليها في عام 2017.
 
الأمر هذا نال انتقادات عديدة آنذاك وانتقادات متجدّدة في الساعات التي تلت "الكلاسيكو" وحتى الآن، لكن تيباس لم يستسلم حيث قام بنشر تغريدة تتضمن عدّة أخبار عن شكاوى من التقنية، باعتبارها "غير دقيقة" وتسببت في أخطاء كارثية في عدّة مباريات.
وبالرغم من معارضة تيباس، فإن ما حدث في "الكلاسيكو"، يؤكدّ ضرورة تطبيق تقنية خط المرمى، التي تم تجاهلها بشكل غريب لفترة طويلة في الدوري الإسباني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:02 | 2024-04-24
03:50 | 2024-04-24
02:13 | 2024-04-24
23:55 | 2024-04-23
23:00 | 2024-04-23
18:43 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24