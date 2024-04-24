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توعّد هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بأن تكون مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني بمثابة الحرب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ومن المُقرر أن يلتقي بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب بايرن "أليانز آرينا" يوم 30 نيسان الجاري، قبل أن يتجدّد الصدام بينهما في مباراة العودة على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 8 أيار القادم.وقال هاري كين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نعرف مدى صعوبة مواجهة ريال مدريد، ندرك مدى صعوبة المباراة وهم أيضًا لديهم لاعبون مميزون".وعن مواطنه في ريال مدريد، نجم الوسط الإنكليزي جود بيلينغهام، قال كين: "إنه يُقّدم موسمًا رائعًا، إنه لاعب من مستوى عالٍ وطراز رفيع وأنا سعيد من أجله".وأضاف: "من جانبنا، ستكون حربًا أخرى ضد ريال مدريد، هذه هي المباريات التي نحب خوضها، ستكون تجربة رائعة، أمام فريق مميز".وواصل: "على أرض الملعب سوف أقول لبيلينغهام مرحبًا بالطبع، ولكن عندما تبدأ صافرة المباراة، فإن الأمر يتعلق بتقديم الأفضل من أجل فريقي في النهاية".وكان بايرن ميونخ وريال مدريد قد تأهلا إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بفوزهما على أرسنال ومانشستر سيتي الإنكليزيين على الترتيب في ربع النهائي؛ حيث استفاد النادي البافاري من تعادله ذهابًا في ملعب أرسنال "الإمارات" بنتيجة 2-2، ليتأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعبه "أليانز آرينا"؛ أمّا ريال مدريد، فقد أقصى مانشستر سيتي بفوزه عليه ركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد تعادل الفريقين في مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (4-4).