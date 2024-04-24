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رياضة
بطولة كأس ويلرز.. فريق الاندماج يفوز بالمركز الثالث (صور)
Lebanon 24
24-04-2024
|
05:02
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شارك فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة التابع لنادي الاندماج في بطولة كأس ويلرز التي اقيمت في ملعب ميشال سليمان-جبيل بتاريخ 19-20-21 نيسان 2024. وقد احرز لاعبو الفريق المركز الثالث من بين الفرق الثمانية المشاركة في البطولة رغم عدم وجود اي جهاز فني وبإمكانيات محدودة.
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الى ذلك توّج لاعب الفريق محمد الددا كأفضل لاعب في تصنيفه ضمن البطولة.
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