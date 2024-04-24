بطولة كأس ويلرز.. فريق الاندماج يفوز بالمركز الثالث (صور)

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شارك فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة التابع لنادي الاندماج في بطولة كأس ويلرز التي اقيمت في ملعب ميشال سليمان-جبيل بتاريخ 19-20-21 نيسان 2024. وقد احرز لاعبو الفريق المركز الثالث من بين الفرق الثمانية المشاركة في البطولة رغم عدم وجود اي جهاز فني وبإمكانيات محدودة.الى ذلك توّج لاعب الفريق محمد الددا كأفضل لاعب في تصنيفه ضمن البطولة.