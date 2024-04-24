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رياضة
تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل نجم المنتخب الأرجنتيني السابق إلى المستشفى
Lebanon 24
24-04-2024
|
07:34
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تعرض مهاجم منتخب الأرجنتين السابق كارلوس تيفيز لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأعلن نادي أتليتيكو إندبندينتي الذي يدربه حاليا تيفيز أن لاعب التانغو السابق قد دخل المستشفى بسبب آلام في الصدر.
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وتولى كارلوس، الذي خاض 76 مباراة مع الأرجنتين ولعب لأندية بوكا جونيورز ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، تدريب إندبندينتي في آب 2023.
وقال النادي إن المدرب (40 عاما) نقل إلى مستشفى ترينيداد فيسان إيسيدرو بعد أن اشتكى من آلام في الصدر.
وأضاف في بيان: "المستشفى أجرى الفحوصات المعتادة لتيفيز وكانت النتائج جيدة".
وأوضح أن تيفيز سيبقى بالمستشفى "كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من الفحوصات كافة".
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