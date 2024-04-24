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رياضة

"منافس قوي" خصم العين في نهائي دوري أبطال آسيا

Lebanon 24
24-04-2024 | 12:30
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تجاوز يوكوهاما مارينوس الياباني ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وتفوق عليه بركلات الترجيح 5-4 (3-3 بمجموع المباراتين)، الأربعاء، ليبلغ نهائي دوري أبطال آسيا حيث يلاقي العين الإماراتي.

 وبعد انتهاء ذهاب نصف النهائي بفوز أولسان حامل لقب 2012 و2020، بهدف نظيف، حقق يوكوهاما الذي يدربه النجم الأسترالي السابق هاري كيويل بداية رائعة على أرضه.

وتقدم الفريق بسرعة بثلاثية بعد نصف ساعة على صافرة البداية، حملت توقيع أساهي أويناكا (13 و30) والبرازيلي المخضرم أندرسون لوبيس (21).

 وفيما كان وصيف 1990 يتجه لتأهل مريح إلى النهائي، قلص أولسان الفارق عبر البرازيلي ماتيوس ساليس من كرة رأسية (35).

 وما زاد الطين بلة ليوكوهاما طرد تاكومي كاميجيما بعد لمسه الكرة بيده داخل المنطقة، واحتساب ركلة جزاء ترجمها السويدي داريان بويانيتش (42)، فقلص أولسان الفارق إلى 2-3، وعادل نتيجة المباراتين 3-3.

 وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح تحت الأمطار.

ويستضيف يوكوهاما ذهاب النهائي في 11 أيار، فيما يحتضن العين الإياب في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

 وكان العين تغلب في نصف النهائي على الهلال السعودي حامل اللقب 4 مرات، بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين.

 ورغم خروجه، كان أولسان قد حجز بطاقته إلى مونديال الأندية الموسع بمشاركة 32 فريقا العام المقبل في الولايات المتحدة، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي.

( سكاي نيوز)
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