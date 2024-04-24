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رياضة

"الفيفا" يوقف الزمالك عن القيد لعدم سداد مستحقات المغربي بوطيب

Lebanon 24
24-04-2024 | 15:00
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أعلن نادي الزمالك، الأربعاء، إيقاف قيده للاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن الدوري المصري لكرة القدم، بسبب المستحقات المتأخرة لصالح المهاجم المغربي خالد بوطيب.

 وذكر النادي في بيان رسمي: "تلقى نادي الزمالك صباح الأربعاء الموافق 24 نيسان، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ2.4 مليون يورو".

 وأضاف "وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي، وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي".

وتابع: "يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهداً على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية".

 وأوضح: "يشدد المجلس على أنه لن يدخر جهداً أو وقتاً أو مالاً في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره".

( سكاي نيوز)
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