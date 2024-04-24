25
o
بيروت
24
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الضربة القاضية في الديربي.. نهاية حلم ليفربول والبريميرليغ
Lebanon 24
24-04-2024
|
17:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت حظوظ ليفربول في تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، في ليلة حزينة أمام عدو المدينة، إيفرتون، حيث تعرّض لهزيمة قاسية.
وسجّل جاريد برانثويت ودومينيك كالفرت-لوين هدفين، قادا بهما إيفرتون للفوز 2-0 على ليفربول في مباراة "قمة مرسيسايد" الأربعاء، وهي الهزيمة التي قد تتسبب في ضياع أمل ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
Advertisement
وحقّق إيفرتون اليوم الفوز الأول له في قمة مرسيسايد على ملعب "غوديسون بارك" خلال أكثر من 13 عاماً، ليحرم ليفربول من معادلة أرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.
ويتأخّر ليفربول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال الذي يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة، وذلك قبل 4 جولات من النهاية.
ولا يزال مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73نقطة لكنه لعب مباراتين أقل من الثنائي أرسنال وليفربول.
وعزّز إيفرتون فرصته في البقاء بالدوري الممتاز حيث بات في المركز 16 متقدما بفارق ثماني نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.
ورغم أن ليفربول استعرض قدرات جيدة في تحقيق العودة عدة مرات هذا الموسم، حافظ إيفرتون على تقدمه حتى النهاية ليتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول أول هزيمة له على ملعب غوديسون بارك، وذلك في آخر موسم له مع ليفربول.
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
14:00 | 2024-04-24
24/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بدفع فاتورة الكهرباء... على أيّ سعر صرف ستُحتسب؟
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بدفع فاتورة الكهرباء... على أيّ سعر صرف ستُحتسب؟
05:10 | 2024-04-24
24/04/2024 05:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
01:28 | 2024-04-24
24/04/2024 01:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطّة لنصرالله.. ماذا تقرّر؟
Lebanon 24
هذه آخر خطّة لنصرالله.. ماذا تقرّر؟
12:00 | 2024-04-24
24/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات "التيار" إلى الواجهة من جديد.. "فصل" بو صعب لن يكون الأخير؟!
Lebanon 24
خلافات "التيار" إلى الواجهة من جديد.. "فصل" بو صعب لن يكون الأخير؟!
06:00 | 2024-04-24
24/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2024-04-24
الكاف يحسم موعد تنظيم كأس إفريقيا 2025 بالمغرب
15:00 | 2024-04-24
"الفيفا" يوقف الزمالك عن القيد لعدم سداد مستحقات المغربي بوطيب
12:30 | 2024-04-24
"منافس قوي" خصم العين في نهائي دوري أبطال آسيا
10:30 | 2024-04-24
برشلونة يلجأ إلى القضاء.. ما السبب؟
07:34 | 2024-04-24
تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل نجم المنتخب الأرجنتيني السابق إلى المستشفى
05:02 | 2024-04-24
بطولة كأس ويلرز.. فريق الاندماج يفوز بالمركز الثالث (صور)
فيديو
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
25/04/2024 06:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
25/04/2024 06:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
25/04/2024 06:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24