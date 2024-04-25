منتخب شابات الأردن يخسر أمام لبنان

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خسر المنتخب الأردني النسوي للشابات أمام نظيره اللبناني وديا 0-3، في المباراة التي جرت الأربعاء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند السادسة مساء السبت المقبل، على ذات الملعب.ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الأردني للشابات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.