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رياضة

منتخب شابات الأردن يخسر أمام لبنان

Lebanon 24
25-04-2024 | 02:23
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خسر المنتخب الأردني النسوي للشابات أمام نظيره اللبناني وديا 0-3، في المباراة التي جرت الأربعاء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
 
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند السادسة مساء السبت المقبل، على ذات الملعب.
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ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الأردني للشابات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.
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