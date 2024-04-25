قانون إسباني جديد يساعد "ريال مدريد" في ضم مبابي!

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ويبدو أن الحكومة الإسبانية ستساعد "الريال" بذلك، حيث تدرس قانوناً جديداً قد يساهم بشكل كبير في حسم "الملكي" صفقة كيليان مبابي، من صفوف "باريس". وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية، تدرس الموافقة على قانون يسمح بتخفيض كبير في ضرائب أي شخص أجنبي يستثمر في إسبانيا.وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إقرار القانون بشكل رسمي، وتعاقد "ريال مدريد" مع مبابي، فإن اللاعب الفرنسي سيدفع 24.5% من دخله الشخصي، أي أكثر بـ 2% مما يدفعه من يحصلون على 12 ألف يورو.وسيمنح "ريال مدريد"، اللاعب الفرنسي وفق أغلب التقارير الصحفية، راتباً سنوياً قدره 30 مليون يورو. وتبعاً للقانون الجديد، فإن ضرائب مبابي، ستكون نفس التي يدفعها المواطن الإسباني الذي يحصل على 20 ألف يورو سنوياً.وينتهي عقد مبابي البالغ من العمر 25 عاماً مع "باريس سان جيرمان" في حزيران المقبل، مما يجعله لاعباً حرّاً الصيف المقبل، الأمر الذي يهدّد "سان جيرمان" في حال عدم تعويضه ببديل مناسب. ومن خلال قراءة الميزانيات العمومية للأندية الفردية، تصل الخسارة التراكمية لـ18 فريقاً من دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي إلى 273 مليون يورو، ويتصدّر "باريس سان جيرمان"، قائمة الخاسرين "المنطقة الحمراء".وكشف تقرير خاص بحسابات أندية الدرجة الأولى والثانية لموسم 2022-2023، أن هناك عجزاً كبيراً في ميزانية "باريس سان جيرمان" في الموسم الماضي، بلغ 110 ملايين يورو، بزيادة 11 مليون يورو عن العجز في ميزانية "أولمبيك ليون"، حيث يشكلان سوياً، 77% من الخسارة التراكمية لكل أندية الدوري الفرنسي. ويعد الناديان، اللذان سيجدان نفسيهما يوم 25 أيار المقبل في نهائي كأس فرنسا، من بين الأسوأ أداءً بين نخبة الكرة الفرنسية، حتى الآن.ويضع هذا التقرير ثقلاً على عاتق "بي إس جي"، الذي يسعى إلى تعويض الخسارة الفنية والمادية الكبيرة المتعلقة برحيل نجمه الأول كيليان مبابي بالمجان، في الصيف المقبل.جدير بالذكر أنّ كيليان مبابي يتّجه مع "باريس سان جيرمان" لحصد ثلاثية تاريخية تبدو ممكنة، حيث بات قريباً للغاية من التتويج بلقب الدوري الفرنسي الذي يتزعّم صدارة ترتيبه، في حين سيخوض نهائي كأس فرنسا ضد ليون في 25 أيار المقبل، كما سيتبارى مع "دورتموند" في موعدي نصف النهائي (1 أيار ذهاباً و7 إياباً). وفي حال التأهلّ، سيكون مؤهلاً لخطف اللقب القاري الأغلى في النهائي، الذي سيُقام في "ويمبلي" بتاريخ 1 حزيران المقبل.