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رياضة

أنشيلوتي يحدد موعد عودة كورتوا

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:52
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حسم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة ريال سوسيداد غدا الجمعة في افتتاح منافسات الجولة 33 للدوري الإسباني.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بيلينجهام عانى مشكلة في المعدة الليلة الماضية، بينما كان رودريجو مصابا بالإنفلونزا لقد بقى الثنائي في المنزل اليوم لكنها سيتواجدان معنا في مباراة سوسيداد".
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في المقابل أشار المدرب الإيطالي "لا أعتقد أن فيرلان ميندي سيشارك في مباراة الغد بل أفضل أن يواصل التدريبات ليكون جاهزا لمباراة دوري الأبطال".
 
وأوضح المدرب الإيطالي أيضا أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو تحسنت حالته ولكنه ليس جاهزا بنسبة 100% ولكن لم تحسم بعد إمكانية مشاركته أمام سوسيداد من عدمها.

وأكد أنشيلوتي أنه يفكر في تدوير التشكيل الأساسي لأن بعض اللاعبين لم يتعافوا بنسبة 100% لذا من الضروري التفكير في أمور عديدة لتحقيق أهداف الفريق.

وكشف أنشيلوتي "تيبو كورتوا بحالة جيدة، ومن الممكن أن يشارك في مباراة قادش". (كووورة) 
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