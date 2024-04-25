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رياضة

اتحاد الكرة الإسباني "تحت الوصاية".. ما السبب؟

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:30
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أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية، بعد ضلوعه في قضية فساد تلت فضيحة القبلة القسرية لرئيسه السابق لويس روبياليس على فم لاعبة في منتخب السيّدات.

وأشار المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة: "اعتمدت الحكومة هذا القرار لإعادة تصويب الوضع الخطير للاتحاد الإسباني لكرة القدم، حتى يتمكّن الكيان من بدء مرحلة التجديد في مناخ من الاستقرار".
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وفي وقت سابق، أثارت قبلة روبياليس على شفتي اللاعبة الإسبانية صاحبة الرقم 10 أمام كاميرات العالم بأسره، بعد دقائق قليلة من فوز "لاروخا" بالكأس العالمية في أغسطس الماضي في سيدني، موجة من السخط في إسبانيا وخارجها، مما اضطر روبياليس إلى الاستقالة في الشهر التالي. (سكاي نيوز عربية) 
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