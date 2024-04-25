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رياضة

البيلاروسية أزارينكا تحقق رقما تاريخيا في مدريد

Lebanon 24
25-04-2024 | 12:30
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دخلت النجمة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا التاريخ كأول لاعبة تحقق الفوز في 200 مباراة ضمن سلسلة بطولات الماسترز لتنس السيدات "WTA 1000"، في بداية مشوارها ضمن بطولة مدريد المفتوحة.

 وحققت فيكتوريا أزارينكا إنجازها التاريخي على حساب اللاعبة الألمانية تاتيانا ماريا، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستمرت ساعة واحدة و36 دقيقة.

وستواجه اللاعبة البيلاروسية المصنفة الـ26 عالميا، والتي أعفيت من خوض منافسات الدور الأول، موعدا في الدور الثالث للبطولة مع الإسبانية سارة سوريبس تورمو التي تغلبت بدورها على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-3) و(7-5) في اللقاء الذي جمعهما اليوم أيضا.

وتتفوق فيكتوريا أزارينكا (34 عاما) بفارق كبير على أقرب ملاحقاتها من حيث عدد الانتصارات في بطولات الماسترز لتنس السيدات، حيث تليها الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 186 فوزا، ومن ثم الدنماركية كارولين فوزنياكي (182)، فالتشيكية بترا كفيتوفا (180)، فالبولندية أغنيشكا رادفانسكا (175).

( روسيا اليوم)
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