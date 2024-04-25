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رياضة

ورطة لـ الاتحاد السعودي قبل صدام الشباب بسبب بنزيما

Lebanon 24
25-04-2024 | 15:00
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وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة، صدمة قوية لفريقه قبل مواجهة ضيفه الشباب مساء يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

 ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بنزيما سيغيب عن الـ"كلاسيكو" ضد الشباب بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

 وأوضح المصدر أن "المهاجم الفرنسي لم يشارك في تدريبات الاتحاد منذ مباراة الحزم التي أقيمت السبت الماضي، بعدما أبلغ الجهاز الطبي بمعاناته من أزمة عضلية".

 وبالتالي فإن المهاجم الفرنسي لن يدعم الاتحاد في معركة الشباب التي تمثل أهمية جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى تحديد وضعية "العميد" بجدول الترتيب.

 غاب مهاجم الاتحاد عن مباريات الأندية الكبرى في السعودية خلال 3 مناسبات سابقة وكانت جميعها أمام الهلال بواقع مرة في الدوري، ومرتين بدوري أبطال آسيا.

جاءت إصابة بنزيما تزامنا مع الفترة الصعبة التي يعيشها مع الاتحاد والتي قد تؤدي إلى رحيله بنهاية المطاف.

 وترددت أنباء قوية مؤخرا تشير إلى إمكانية التخلص من بنزيما في صيف 2024، نظرا لرغبة مشتركة بين اللاعب والإدارة.

 ويقدم كريم بنزيما (36 عاما) مستويات مذبذبة منذ بداية الموسم الجاري على عكس فترته السابقة مع ريال مدريد الإسباني، بجانب دخوله في عدة أزمات مع المدربين والإدارة وإصاباته المستمرة.

 وشارك المهاجم الفرنسي في 29 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلا خلالها 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

( روسيا اليوم)
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