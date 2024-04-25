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رياضة
"قطار" مانشستر سيتي لا يتوقّف.. رباعية في مرمى برايتون بالدوري
Lebanon 24
25-04-2024
|
17:54
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سجّل فيل فودين هدفين، ليعزز مانشستر سيتي سعيه لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة تواليا، بفوز ساحق 4-0 على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون، الخميس.
وبعد يوم واحد من تعرض ليفربول لضربة موجعة بالهزيمة 2-صفر أمام مضيفه إيفرتون، واصل سيتي الضغط على أرسنال المتصدر بأداء مهيمن، ليتأخر عنه بنقطة واحدة مع مباراة مؤجلة.
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ووضعت رأسية كيفن دي بروين الرائعة سيتي، الذي افتقد كبير هدافيه إرلينغ هالاند بسبب الإصابة، في المقدمة في الدقيقة 17.
وسجل فودين هدفه الأول في تلك الليل، وهو هدفه 50 في الدوري، من ركلة حرة أبدلت اتجاهها للمرمى في الدقيقة 26.
وارتكب دفاع برايتون خطأ ليستحوذ برناردو سيلفا على الكرة ويصنع هدفا لفودن في نهاية الشوط الأول.
وأكمل خوليان ألفاريز الرباعية بهدف في الدقيقة 62.
وشدد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال بعد هذا الانتصار، حيث ظل خلفه بنقطة واحدة، كما يملك مؤجلة ستجعله في الصدارة في حال الفوز بها.
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