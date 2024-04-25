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رياضة
هل سيستلم "سلوت" مهام "كلوب" في ليفربول؟
Lebanon 24
25-04-2024
|
23:45
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أكّد الهولندي أرنه سلوت مدرب فاينورد الخميس أن المفاوضات جارية بين فريقه ونادي ليفربول من أجل التعاقد معه كمدرب جديد للريدز خلفاً ليورغن كلوب.
وقاد سلوت البالغ من العمر 45 عاماً فاينورد إلى الظفر بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي كما توّج معه بالكأس المحلية للموسم الحالي.
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وكان الألماني يورغن كلوب قد أعلن مطلع العام الحالي رحيله عن فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة مظفّرة انطلقت عام 2015 فاز خلالها مع "الريدز" بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبية إلى جانب درع المجتمع. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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