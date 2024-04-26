روما ينجو من فخّ أودينيزي

فاز روما على أودينيزي بنتيجة 2-1 في المبارة التي استُكملت بعدما تم إيقافها في 14 من الشهر الحالي، معززًا موقعه في المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها المحدّثة الموسم المقبل.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 72 بعد أن انهار لاعب فريق العاصمة الإيفواري إيفان نديكا ونُقل على إثرها إلى المستشفى حيث كان يُخشى من أنه تعرّض لأزمةٍ قلبيّة.



وكانت نتيجة المباراة متعادلة 1-1 قبل توقفها، بعدما افتتح الأرجنتيني روبرتو بيريرا التسجيل لأودينيزي، قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة (64).



وفيما كانت المباراة متجهة إلى التعادل بالنتيجة ذاتها بعد استكمال الدقائق الـ 18 المتبقية، تمكن براين كريستانتيه من تسجيل هدف قاتل أهدى به روما النقاط الثلاث (90+5).



وعزّز روما موقعه في المركز الخامس برصيد 58 نقطة متخلفا بأربع نقاط عن بولونيا الرابع.(بي إن سبورتس)