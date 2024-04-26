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رياضة
كأس آسيا تحت 23 عامًا: اليابان تَعبر على حساب قطر
Lebanon 24
26-04-2024
|
04:37
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بلغ المنتخب الياباني الدور نصف النهائي من منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً بتغلّبه على نظيره منتخب قطر بصعوبة بعد التمديد بأربعة أهداف لإثنين اليوم الخميس في ربع نهائي البطولة القارّية.
وانتهى الوقت الأصلي للموقعة المثيرة على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما ليتمّ الاحتكام لشوطين إضافيين تمكّن خلالهما المنتخب الياباني من إضافة هدفين آخرين.
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وسجّل لمنتخب اليابان كلّ من فوكي يامادا (2) وسيجي كيمورا (67) وماو أوصويا (101) وكوتارو أوشينو (112).
في المقابل بصم أحمد الراوي (24) وجاسم جابر (49) على هدفي "الأدعم".
وشهدت المواجهة طرد حارس المرمى الأساسي للعنابي يوسف عبد الله في الدقيقة 41 بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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