Advertisement

رياضة

كأس آسيا تحت 23 عامًا: اليابان تَعبر على حساب قطر

Lebanon 24
26-04-2024 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1192174-638497284463349402.jpg
Doc-P-1192174-638497284463349402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغ المنتخب الياباني الدور نصف النهائي من منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً بتغلّبه على نظيره منتخب قطر بصعوبة بعد التمديد بأربعة أهداف لإثنين اليوم الخميس في ربع نهائي البطولة القارّية.
وانتهى الوقت الأصلي للموقعة المثيرة على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما ليتمّ الاحتكام لشوطين إضافيين تمكّن خلالهما المنتخب الياباني من إضافة هدفين آخرين. 
Advertisement

وسجّل لمنتخب اليابان كلّ من فوكي يامادا (2) وسيجي كيمورا (67) وماو أوصويا (101) وكوتارو أوشينو (112).

في المقابل بصم أحمد الراوي (24) وجاسم جابر (49) على هدفي "الأدعم". 

وشهدت المواجهة طرد حارس المرمى الأساسي للعنابي يوسف عبد الله في الدقيقة 41 بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:54 | 2024-04-26
00:42 | 2024-04-26
23:45 | 2024-04-25
23:00 | 2024-04-25
17:54 | 2024-04-25
15:00 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24