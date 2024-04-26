في أوّل تعليق له... المدرب المرشح لقيادة ليفربول: واثق من أنني سأخوض المهمة

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كشف المدير الفني الهولندي أرنه سلوت، أن ناديه فاينورد وليفربول الإنكليزي في مفاوضات بشأنه لخلافة الألماني يورغن كلوب، وأنه "واثق" أن النتيجة "ستكون واضحة في الأيام المقبلة".وقال سلوت لقناة "إي إس بي إن": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله حول الأمر هو أن الناديين في مفاوضات. من الواضح بالنسبة لي أنني أرغب بالانتقال إلى ليفربول. أنا أنتظر الآن لرؤية ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق. أنا واثق جدا من ذلك".ووفقا للقناة، فإن أحد الأمور التي يتم مناقشتها لتخلي فاينورد عن مدربه هو المبلغ الذي يطلبه النادي البالغ نحو 10.5 مليون يورو.وتابع سلوت الذي قاد فاينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 6 سنوات وتوج معه بالكأس المحلية، الأحد: "على الناديين القيام بعملهما ومن بعدها أنتظر. يجب أن أحترم ذلك. سيتضح الأمر من دون شك في الأيام المقبلة". (سكاي نيوز)