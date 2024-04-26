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رياضة

تحطيم أكثر من 17 حافلة... مباراة كرة قدم تنتهي بأعمال شغب!

Lebanon 24
26-04-2024 | 09:30
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شهد موسم كرة القدم في الجزائر 2023-2024 أشكالاً متعددة ومختلفة من العنف، كاندلاع اشتبكات بين الأنصار في بعض المباريات، والمناوشات داخل البساط الأخضر بين لاعبين من فريقين مختلفين أو حتى من فريق واحد، والتعدي على الحكام لفظاً وفعلاً.
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ووقعت آخر تلك الحوادث بنصف نهائي كأس الجزائر، في مباراة جمعت "شباب بلوزداد" و"اتحاد العاصمة"، والتي انتهت بفوز الأول بضربات الترجيح.

ورغم سير المباراة في ظروف حسنة، فإنه مع نهايتها، تواجه الأنصار في ما بينهم، من خلال مناوشات ورشق بالحجارة.

لكن الأغرب هو إقدامهم على تكسير وتحطيم أكثر من 17 حافلة لـ"مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري"، وهي المؤسسة العمومية التي عادة ما تسخر حافلاتها لنقل المسافرين إلى النقاط البعيدة عن محطات النقل خلال المناسبات.

وأصدرت المؤسسة بياناً أفادت فيه عن تكسير أكثر من 17 حافلة تابعة لها أمام ملعب نيلسون مانديلا، موضحة أن "عملية التكسير والتخريب مست الحافلات التي خصصتها لتسهيل تنقل المناصرين إلى الملعب في إطار مباراة نصف نهائي كأس الجزائر التي جمعت بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة".

كما نشرت على صفحتها في فيسبوك فيديو يظهر حجم التخريب الذي لحق بحافلاتها، معبرة عن استنكارها للحادثة، خاصة وأن تلك المركبات خصصت لنقل الأنصار ذهاباً وإياباً. (العربية)

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