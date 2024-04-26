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رياضة
"النجمة" يتخطى "الراسينغ" بثلاثية
Lebanon 24
26-04-2024
|
11:35
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تمكن "النجمة" من تحقيق الفوز على "الراسينغ بيروت" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
وافتتح مهدي الزين التسجيل للنجمة في الدقيقة 15 بكرة تلقاها من ربيع عطايا من يمين المنطقة، ولعبها الزين مباشرة الى الزاوية الارضية البعيدة لحارس مرمى الراسينغ عمر ادلبي.
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واحتسب الحكم ماهر العلي "بنالتي" للنجمة في الدقيقة 45+5 اثر خطأ من مصطفى الشمعة على مهدي الزين. وانبرى حسن كوراني للكرة وسددها في وسط المرمى مسجلا الاصابة الثانية للنجمة.
ورفع خليل بدو النتيجة الى 3-0 في الدقيقة 55، محولاً كرة عرضية الى شباك الحارس ادلبي.
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