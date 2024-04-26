Advertisement

رياضة

"النجمة" يتخطى "الراسينغ" بثلاثية

Lebanon 24
26-04-2024 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1192358-638497535386539720.jpeg
Doc-P-1192358-638497535386539720.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن "النجمة" من تحقيق الفوز على "الراسينغ بيروت" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
وافتتح مهدي الزين التسجيل للنجمة في الدقيقة 15 بكرة تلقاها من ربيع عطايا من يمين المنطقة، ولعبها الزين مباشرة الى الزاوية الارضية البعيدة لحارس مرمى الراسينغ عمر ادلبي.
Advertisement
 
واحتسب الحكم ماهر العلي "بنالتي" للنجمة في الدقيقة 45+5 اثر خطأ من مصطفى الشمعة على مهدي الزين. وانبرى حسن كوراني للكرة وسددها في وسط المرمى مسجلا الاصابة الثانية للنجمة.
 
ورفع خليل بدو النتيجة الى 3-0 في الدقيقة 55، محولاً كرة عرضية الى شباك الحارس ادلبي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:30 | 2024-04-26
06:52 | 2024-04-26
04:37 | 2024-04-26
01:54 | 2024-04-26
00:42 | 2024-04-26
23:45 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24