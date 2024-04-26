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رياضة

كأس آسيا تحت 23 عاماً: منتخب أوزبكستان إلى الدور نصف النهائي على حساب السعودية

Lebanon 24
26-04-2024 | 13:04
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تأهّل منتخب أوزبكستان إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً بتغلّبه على نظيره منتخب السعودية بهدفين نظيفين اليوم الجمعة في ربع نهائي البطولة القارّية.
وبصم على هدفي أوزبكستان كلّ من حسين نورشاييف (45+2) وأومارالي رحمونالييف (84).
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وشهدت المواجهة طرد لاعب منتخب السعودية أيمن يحيى لنيله بطاقتين صفراوين (70).

ويلاقي منتخب أوزبكستان في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل نظيره منتخب إندونيسيا الذي تجاوز الخميس عقبة كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (11-10) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2). (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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