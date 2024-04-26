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رياضة

اليونان تسلّم الشعلة الأولمبية للمنظمين الفرنسيين

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:38
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في مراسم احتفالية أقيمت في ملعب باناثينايكو في أثينا حيث أعيد إحياء الألعاب القديمة قبل 130 عاما، سلمت اليونان الجمعة الشعلة الأولمبية لمنظمي ألعاب باريس المقررة الصيف المقبل.

وسلم رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية سبيروس كابرالوس بتسليم الشعلة الى رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس توني إستانغيه في الملعب الذي أقيمت فيه أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في عام 1896.
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وستقضي الشعلة الليلة في السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية ثم تغادر في اليوم التالي بحرا إلى فرنسا حيث من المرتقب أن تصل إلى مرسيليا السبت.

وقال إستانغيه، الفائز بثلاث ذهبيات أولمبية في الكانوي-كاياك خلال ألعاب سيدني 2000 وأثينا 2004 ولندن 2012، في كلمة ألقاها إن هدف باريس هو تنظيم "ألعاب مذهلة لكن أكثر مسؤولية أيضاً، مما سيسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً".

وتابع أن المنظمين يحرصون على أن "يلعب أكبر حدث في العالم دورا متسارعا في معالجة المسائل المصيرية في عصرنا".

وحملت الفرنسيتان غابرييلا باباداكيس، الفائزة بذهبية الرقص على الجليد في أولمبياد بكين الشتوي 2022، والسباحة السابقة بياتريس هيس، إحدى أنجح الرياضيات البارالمبيات في التاريخ، الشعلة خلال المرحلة الأخيرة من رحلتها اليونانية التي أوصلتها الى ملعب باناثينايكو.
بسبب السماء الملبدة بالغيوم في موقع أول دورة ألعاب أولمبية قديمة، لم يكن من الممكن إيقاد الشعلة بأشعة الشمس كما يملي التقليد القديم، وتم فعل ذلك باستخدام شعلة احتياطية تم الاحتفاظ بها خلال البروفة العامة الاثنين. (فرانس24)

المصدر: فرانس 24
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