تقرير يكشف.. كواليس جديدة لخلافات رونالدو مع مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة لخلافات كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ناديه السابق.وجاءت نهاية علاقة كريستيانو مع يونايتد بعد خلافات أظهرها النجم البرتغالي للعلن في مقابلة إعلامية، انتقد فيها إدارة النادي والمدرب إيريك تين هاغ، ليتم فسخ عقده بالتراضي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خلافات رونالدو مع مانشستر يونايتد لم تبدأ مع تين هاغ، بل مع رالف رانغنيك، المدرب السابق له، الذي تم تعيينه بشكل مؤقت في النصف الثاني لموسم 2021-2022.وذكر التقرير أن رونالدو اشترط على رانغنيك أن يلعب 4 مباريات من كل 5، كما أصر النجم البرتغالي أصر على أنه في المباراة الوحيدة التي سيغيب عنها، لن يكون على مقاعد البدلاء بل سيشاهدها في المنزل.وكان المدرب الألماني يرى أن هذه الشروط التي يحاول رونالدو فرضها على النادي "تحمل شيئا من عدم الاحترام".جدير بالذكر أن رانغنيك كان له نصيب من انتقادات رونالدو في المقابلة الشهيرة، حيث قال عنه "هذا الرجل ليس حتى مدربا، ناد كبير مثل مانشستر يونايتد يعين مديرا رياضيا كمدرب، هذا يفاجئ العالم أجمع". (العين)