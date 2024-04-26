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رياضة

لبنانيّ يحرز الميدالية الذهبية في بطولة البحر الأبيض المتوسط لرفع الاثقال للمخضرمين

Lebanon 24
26-04-2024 | 16:11
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احرز الرباع العالمي خضر عليوان الميدالية الذهبية في بطولة البحر الأبيض المتوسط لفئة الماسترز في رفع الاثقال، والتي تقام في مدينة دورس الالبانية وتستمر حتى 28 نيسان.
ويواصل عليوان مسيرته في اللعبة التي ارتبطت عائلته بها، ويشارك في كل المسابقات الخارجية بهدف تحقيق نتائج. 
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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