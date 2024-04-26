ليفربول يحسم ملف خليفة كلوب

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اقترب ليفربول من حسم خليفة مدربه يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله مع نهاية الموسم الحالي.كانت العديد من التقارير الصحفية، قد ربطت ليفربول بالعديد من المدربين، أحدثهم آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن ليفربول اتفق مع فينورد على المبلغ الذي سيدفعه النادي الإنجليزي، نظير كسر عقد سلوت، دون أن تكشف قيمة الرقم.وأكدت أنَّ سلوت، أصبح الآن حرا في الانتقال إلى ليفربول فور انتهاء موسم الدوري الهولندي الحالي.كان فينورد، رفض عرض الريدز الأول هذا الأسبوع، والذي تبلغ قيمته 9 ملايين يورو، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق في الساعات الأخيرة.واعترف سلوت برغبته في تولي تدريب ليفربول، معربًا عن أمله في توصل الناديين لاتفاق في نهاية المفاوضات.يُذكر أن المدرب الهولندي، قاد فينورد للتتويج بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، وهو الأول للفريق منذ 20 عامًا.(موقع كورة)