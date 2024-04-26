العراق يقترب من الأولمبياد

تجاوز منتخب العراق منافسه الفيتنامي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً ويقترب من ضمان التواجد في الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس الصيف الحالي.

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وانتصر منتخب العراق على فيتنام 1-0 اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في قطر.وقطع أسود الرافدين بطاقة العبور إلى نصف النهائي بفضل هدف علي جاسم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والستين.وشهدت المباراة طرد نيغوين من صفوف الفريق الخاسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.وبات منتخب العراق آخر المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي بعد اليابان وإندونيسيا وأوزبكستان وسيتأهل بشكل مباشر إلى الأولمبياد في حال وصوله إلى النهائي عندما يلاقي اليابان في نصف النهائي. (بي إن سبورتس)