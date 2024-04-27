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رياضة

الأهلي المصري يواجه فريقا تونسيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

Lebanon 24
27-04-2024 | 01:00
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تمكن الأهلي المصري، بطل الموسم الماضي، والترجي التونسي من التأهل الى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوز الأول على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-0 والثاني على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-0 في إياب نصف النهائي.
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وبعدما تعادل الأهلي من دون أهداف ذهاباً خارج الديار وفاز الترجي في ملعبه 1-0، سيكون النهائي بنهكة عربية خالصة للموسم الثالث توالياً، مع سعي الفريق المصري الى تعزيز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر فيما يمني منافسه التونسي النفس باللقب الخامس من تاسع ظهور له في النهائي.

في القاهرة، حسم الأهلي خوضه النهائي للمرة الخامسة توالياً والسابعة عشرة في تاريخه بفضل ثلاثة أهداف سجلها في الشوط الثاني عبر محمد عبد المنعم (68) والفلسطيني وسام ابو علي (83) واكرم توفيق (90+12).

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجي تفوقه على ماميلودي صنداونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة (57).

وسيخوض الترجي بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة ممثلاً ثالثاً للكرة الافريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.(سكاي نيوز)

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