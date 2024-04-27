بعد خسارة مذلة لليدز.. "الثعالب" تعود للبريميرليغ

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استطاع ليستر سيتي العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمة أقرب منافسيه ليدز يونايتد 4-صفر أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز ليمنح متصدر دوري الدرجة الثانية فارقا لا يمكن تعويضه في قمة الترتيب.وقلصت النتيجة فرص ليدز صاحب المركز الثاني في التأهل المباشر للدوري الممتاز.ويتأخر الفريق بفارق أربع نقاط عن ليستر قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن إبسيتش تاون الذي يملك مباراتين مؤجلتين.(سكاي نيوز)