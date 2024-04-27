Advertisement

رياضة

هذه هي النقاط التي تفصل ريال مدريد عن التتويج بالدوري الإسباني

Lebanon 24
27-04-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1192520-638497883112496883.png
Doc-P-1192520-638497883112496883.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بفوزه على مضيفه ريال سوسيداد (1-0) أمس الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين، اقترب ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه.

وسجل التركي أردا غولر هدف فوز ريال في الدقيقة 29، بعدما سدد كرة قوية إثر متابعة تمريرة زميله داني كارفاخال.
Advertisement

ووصل النادي الملكي إلى النقطة 84 موسعاً الفارق بينه وبين برشلونة الوصيف إلى 14 نقطة مؤقتاً، بانتظار مباراة الفريق الكتالوني مع ضيفه فالنسيا.

ويحتاج ريال إلى 4 نقاط فقط من الجولات الخمس المتبقية فقط لحسم لقب الدوري، بغض النظر عن نتائج برشلونة.

وتضمن النقطة 88 تتويج الميرينغي باللقب، وإذا فاز برشلونة بالمباريات الست المقبلة سيصل إلى النقطة 88، وفي حال التساوي في النقاط سيحتكمان إلى المواجهات المباشرة وفقاً للوائح المسابقة.

وحسم الريال مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم لصالحه. فاز ذهاباً (2-1) وإياباً (3-2).(الشرق)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:12 | 2024-04-27
04:30 | 2024-04-27
03:00 | 2024-04-27
01:00 | 2024-04-27
23:00 | 2024-04-26
16:48 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24