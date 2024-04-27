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رياضة
هذه هي النقاط التي تفصل ريال مدريد عن التتويج بالدوري الإسباني
Lebanon 24
27-04-2024
|
04:00
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بفوزه على مضيفه ريال سوسيداد (1-0) أمس الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين، اقترب ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه.
وسجل التركي أردا غولر هدف فوز ريال في الدقيقة 29، بعدما سدد كرة قوية إثر متابعة تمريرة زميله داني كارفاخال.
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ووصل النادي الملكي إلى النقطة 84 موسعاً الفارق بينه وبين برشلونة الوصيف إلى 14 نقطة مؤقتاً، بانتظار مباراة الفريق الكتالوني مع ضيفه فالنسيا.
ويحتاج ريال إلى 4 نقاط فقط من الجولات الخمس المتبقية فقط لحسم لقب الدوري، بغض النظر عن نتائج برشلونة.
وتضمن النقطة 88 تتويج الميرينغي باللقب، وإذا فاز برشلونة بالمباريات الست المقبلة سيصل إلى النقطة 88، وفي حال التساوي في النقاط سيحتكمان إلى المواجهات المباشرة وفقاً للوائح المسابقة.
وحسم الريال مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم لصالحه. فاز ذهاباً (2-1) وإياباً (3-2).(الشرق)
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