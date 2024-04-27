تم الإتفاق وحُسم الأمر.. "ليفربول" يقترب من الإعلان عن خليفة كلوب

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يبدو أن نادي "ليفربول" الإنكليزي، اقترب وأخيراً من حسم خليفة مدربه يورغن كلوب، الذي أعلن رحيله عن "الريدز" في نهاية الموسم الحالي، بعد 9 مواسم معه حقق فيها العديد من الإنجازات.رحيل كلوب الذي "نفذت طاقته" كما قال، فتح الباب للعديد من الترشيحات لقيادة الفريق بعد فترته الناجحة. وكان العديد من التقارير الصحفية، قد ربط "ليفربول" بالعديد من المدرّبين، أحدثهم آرني سلوت، مدرّب "فينورد" الهولندي.وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "فينورد" مستعدّ لإبرام صفقة انتقال آرني سلوت إلى "ليفربول" خلال 48 ساعة، حيث يتجه الناديان للاتفاق مقابل نحو 13 مليون جنيه إسترليني.وبحسب التقارير، فإن عقد سلوت الحالي مع "فينورد"، لا يتضمن بنداً لفسخ العقد في مقابل دفع غرامة جزائية، لكن "ليفربول" سيتكفل بتعويض مادي للنادي الهولندي مقابل الحصول على خدمات مدرّبه.ومن المتوقّع أن يُعلن "الريدز" عن تولّي سلوت تدريب الفريق، قبل عطلة نهاية الأسبوع.من جانبها، كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن اتفاق "ليفربول" على دفع 7.7 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 1.7 مليون كحوافز إضافية. أما الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد أكدّ أن سلوت سيصبح المدرّب الهولندي الأغلى في التاريخ، بعد اتفاق "ليفربول" على دفع مبلغ يتراوح بين 13 و15 مليون يورو.وكان "فينورد"، قد رفض عرض "الريدز" الأول هذا الأسبوع، والذي تبلغ قيمته 9 ملايين يورو، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق في الساعات الأخيرة.المدرّب الهولندي آرني سلوت المرشّح لخلافة كلوب في "ليفربول"، بدأ مسيرته التدريبية مع نادي آيه "زي ألكمار" في موسم 2019-20 ، بعد أن قضى موسمين مدرّباً مساعداً في نفس الفريق، وقدّم موسماً مميّزاً مع الفريق، حيث قاده لـ "احتلال" المركز الثاني بـ56 نقطة نفس عدد نقاط "أياكس"، قبل أن يتم إلغاء الموسم بسبب وباء "كوفيد- 19".وانتقل سلوت بعد ذلك لتولي منصب المدير الفني في نادي "فينورد" في حزيران 2022، ليقود الفريق إلى تحقيق لقب الدوري للمرّة الأولى منذ موسم 2016-17، كما حسم لقب كأس هولندا لهذا الموسم الأحد الماضي، بعدما تغلّب فريقه على "إن إي سي نيميخن".ويعتمد المدرّب الهولندي على طريقة لعب هجومية، مع تفضيله الاستحواذ على الكرة في أغلب الأوقات واللعب بشراسة، وهو ما يظهر على نتائج وإحصائيات فينورد الهجومية والتهديفية خلال آخر موسمين.بعدما ربط العديد من وسائل الإعلام اسم سلوت بـ "الريدز"، اعترف الهولندي برغبته في تولّي تدريب الفريق الإنكليزي خلال الموسم المقبل، معرباً عن أمله في توصل الناديين لاتفاق في نهاية المفاوضات. وقال في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" عن إمكانية انضمامه إلى "ليفربول": "الأندية في مرحلة التفاوض معاً، أنا في انتظار تلك النتيجة". وتابع: "ليس سرّاً أنني أريد الانضمام إلى ليفربول، ولكني أنتظر أن تتوصل الأندية إلى اتفاق، وأنا واثق من حدوث هذا قريباً".وفي خلال الموسم الحالي نجح المدرّب الهولندي، في جمع 75 نقطة مع فريقه، وبفارق تسع نقاط عن "آيندهوفن" متصدّر الترتيب، بعد مرور 31 جولة.ويأتي اقتراب "ليفربول" من التعاقد مع آرني سلوت، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال. فقد خرج رسميّاً من بطولتي الدوري الأوروبي أمام "أتالانتا" الإيطالي وكأس الاتحاد الإنكليزي أمام "مانشستر يونايتد"، كما تراجع في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد خسارتين متتاليتين أمام "كريستال بالاس" و"إيفرتون"، وابتعد أيضاً عن صراع التتويج بلقب البريميرليغ لصالح "أرسنال" و"مانشستر سيتي".