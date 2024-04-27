صور فضحتهم... لاعبو كرة قدم يتعاطون المخدرات وسط المباريات

لطالما تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لقطات للاعبي الدوري الإنكليزي وهم يضعون "سنوس" بين اللثة والخد، أثناء تواجدهم في الدكة أثناء المباريات.



و"سنوس"، أحد منتجات التبغ الذي يأتي في عبوات صغيرة، تشبه كيس الشاي، ويرى المدمنون أنها تمنحهم تأثيرا مهدئا وشعورا بالرفاهية، يمكن أن تنعكس على الجانب البدني، وهو ما يشعر العديد من لاعبي كرة القدم بأن المادة مفيدة.

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ويحتوي "سنوس" على النيكوتين ثلاث مرات أكثر من السيجارة، ويسبب الإدمان وعواقب صحية وخيمة، وفقا للتقارير الصحافية.





وأظهرت اللقطات السابقة لاعبين مثل فيكتور ليندلوف وداني ميرفي وماركوس راشفورد ومارك غيليسبي، يستخدمون المادة أثناء المباريات في إنكلترا، وهو ما أدى إلى حالة من القلق في البلاد، لاسيما مع تزايد عدد اللاعبين الذين أدمنوا "سنوس".



ويقول لي جونسون مدير نادي هيبرنيان، في تصريحات سابقة لـ "ذا أثلتيك": أصبحت ثقافة، إن الأمر يزداد سوءاً، ونحن بحاجة إلى تثقيف الفتيان لأنه يسبب الإدمان، ولا أشعر أنهم يفهمون التهديد الحقيقي على المدى الطويل. (العربية)