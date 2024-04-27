كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحصد اللقب في الدوري الإسباني؟

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تتضح ملامح خط النهاية لهذا الموسم من الدوري الإسباني وبالتالي معرفة هوية البطل بعد صراع محموم بين ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه.وعقب فوز الريال في الكلاسيكو، أصبح الفارق 11 نقطة لصالح "الملكي" مما جعله الأقرب لحصد اللقب خلال الموسم الجاري، وصعوبة لحاق النادي الكتالوني به.ويضم الدوري الإسباني 20 فريقا، وتمتد عدد الجولات في كل موسم إلى 38 جولة، وبحسب روزنامة الليغا، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 26 أيار 2024.ويحتاج ريال مدريد للفوز في 3 مباريات فقط لحصد لقب الدوري الإسباني دون النظر لنتائج برشلونة. (روسيا اليوم)