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رياضة

البرج الفائز على الأنصار أفقده صدارة بطولة كرة القدم

Lebanon 24
27-04-2024 | 12:00
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ألحق "البرج" الخامس خسارة ثانية ب"الأنصار" المتصدر، بفوزه عليه 2 - 1 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثالثة من دور الاياب لمجموعة الصدارة، للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب للدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.

 سجل للبرج علي قصاص وخضر حلاق في الدقيقتين 29 و93. وللانصار روبير ملكي في الدقيقة 33.

 وبهذه الخسارة، فقد الانصار الصدارة لمصلحة غريمه التقليدي النجمة بفارق نقطة واحدة، بعد فوز النجمة امس على الراسينغ بيروت بثلاثية بيضاء.

 

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