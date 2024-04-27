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رياضة

صلاح بعد المشادة مع كلوب.. "إذا تكلمت ستشتعل النار"

Lebanon 24
27-04-2024 | 15:00
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رفض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الحديث عن واقعة المشادة بينه وبين مدربه الألماني يورغن كلوب أثناء مباراة فريقه ضد مضيفه وست هام يونايتد (2-2)، اليوم السبت.

وجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في بداية المباراة التي جمعت "الريدز" مع مضيفه وستهام يونايتد، في افتتاح منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 ودخل المهاجم المصري في مشادة كلامية مع مدربه يورغن كلوب، عندما كان يستعد للنزل إلى الملعب في الدقيقة 79، وربما كان سيتطور الأمر بينهما إلى شجار لولا تدخل زميله الأوروغوياني داروين نونيز، الذي حال بينهما.

 ونقل الصحفي لدى موقع "ذي أتلتيك"، جيمس بيرس، كواليس مرور صلاح بمنطقة اللقاءات الصحفية عقب المباراة، وعند طلب إجراء مقابلة معه أثناء مغادرة الملعب، رد صلاح: "إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور"، في إشارة لعدم رغبته في التحدث عن واقعة اشتباكه مع مدربه.

 وأكد كلوب، من جانبه عقب المباراة، أنه تحدث مع صلاح حول الواقعة داخل غرفة الملابس، وانتهى الأمر.

( روسيا اليوم)
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