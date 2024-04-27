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رياضة

باير ليفركوزن يستكمل سلسلة اللا خسارة

Lebanon 24
27-04-2024 | 23:47
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اقتنص فريق باير ليفركوزن تعادلا مثيرا أمام ضيفه شتوتغارت (2-2) اليوم السبت، في المرحلة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجّل لأصحاب الأرض كل من المغربي أمين عدلي (62) وروبرت أندريش (90+7). في المقابل بصم على هدفي الضيوف كلّ من كريس فيهريش (47) ودينيز أونداف (57).
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وبات فريق باير ليفركوزن أول فريق من الدوريات الخمسة الكبرى يتجنّب الخسارة في 46 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

وبهذا التعادل رفع ليفركوزن، الذي ضمن سابقاً التتويج باللقب، رصيده إلى 81 نقطة في صدارة البوندسليغا. (عربي21)
المصدر: عربي21
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