لايبزيغ يكتسح دورتموند

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ألحق لايبزيغ هزيمة قاسية بضيفه بوروسيا دورتموند (4-1) اليوم السبت.وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كلّ من لويس أوبيندا (23) وبنيامين سيسكو (45+2) ومحمد سيماكان (46) وكريستوف بومغارتنر (80). في المقابل، بصم جادون سانشو على هدف الخاسر الوحيد (20).وبهذه النتيجة، رفع لايبزيغ رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، بينما توقّف عدّاد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المرتبة الخامسة. (عربي21)