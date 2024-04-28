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رياضة

لايبزيغ يكتسح دورتموند

Lebanon 24
28-04-2024 | 00:30
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ألحق لايبزيغ هزيمة قاسية بضيفه بوروسيا دورتموند (4-1) اليوم السبت.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كلّ من لويس أوبيندا (23) وبنيامين سيسكو (45+2) ومحمد سيماكان (46) وكريستوف بومغارتنر (80). في المقابل، بصم جادون سانشو على هدف الخاسر الوحيد (20).
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وبهذه النتيجة، رفع لايبزيغ رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، بينما توقّف عدّاد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المرتبة الخامسة. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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