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رياضة

التعادل يحرم باريس سان جرمان من التتويج المبكر باللقب

Lebanon 24
28-04-2024 | 02:58
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أجّل لوهافر تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي بتعادله معه (3-3) اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من منافسات المسابقة المحلّية على ملعب "بارك دي برانس".
وسجّل للوهافر كلّ من كريستوفر أوبيري (19) وأندريه أيو (38) وعبد الله توري (61 من ركلة جزاء).
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في المقابل بصم كلّ من برادلي باركولا (29) وأشرف حكيمي (78) وغونزالو راموس (90+5) على أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

ورفع لوهافر، الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط، رصيده إلى 29 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة.

في المقابل بات في جعبة الفريق الباريسي 70 نقطة في صدارة الليغ 1. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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