أطلت ببطن منتفخة ومستديرة.. حبيبة جيرارد بيكيه حامل بطفلهما الأول! (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بأن حبيبة لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، كلارا شيا مارتي، حامل بطفلهما الأول.



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وأطلّت كلارا في الصورة مرتديةً توب أسود بشيالات عريضة، فيما وضعت يديها على جانبي خصرها، مستعرضةً استدارة بطنها وكأنها في الأشهر الأولى من الحمل. وادعت إحدى مستخدمات منصة "تيك توك"، والتي تحمل اسم Jaxx Chisme Talk، أن كلارا شيا حامل بطفل جيرارد بيكيه، بعد انتشار صورة لها بدت فيها بطنها منتفخة.وأطلّت كلارا في الصورة مرتديةً توب أسود بشيالات عريضة، فيما وضعت يديها على جانبي خصرها، مستعرضةً استدارة بطنها وكأنها في الأشهر الأولى من الحمل.