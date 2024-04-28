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رياضة
أطلت ببطن منتفخة ومستديرة.. حبيبة جيرارد بيكيه حامل بطفلهما الأول! (صورة)
Lebanon 24
28-04-2024
|
10:05
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بأن حبيبة لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، كلارا شيا مارتي، حامل بطفلهما الأول.
وادعت إحدى مستخدمات منصة "تيك توك"، والتي تحمل اسم Jaxx Chisme Talk، أن كلارا شيا حامل بطفل جيرارد بيكيه، بعد انتشار صورة لها بدت فيها بطنها منتفخة.
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وأطلّت كلارا في الصورة مرتديةً توب أسود بشيالات عريضة، فيما وضعت يديها على جانبي خصرها، مستعرضةً استدارة بطنها وكأنها في الأشهر الأولى من الحمل.
وتأتي هذه الشائعات بعد لقاء أجرته النجمة الكولومبية شاكيرا مع مجلة "ماري كلير"، أكدت فيه أنها مؤمنة بالحب رغم الخيبات التي واجهتها، تحديدًا بعد انفصالها عن حبيبها السابق بيكيه، الذي أقدم على خيانتها مع شابة حسناء تصغرها بـ20 عامًا.
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